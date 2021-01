Guarda i Genesis provare per il tour, in partenza da settembre 2021. Video

Attraverso un post pubblicato su Twitter i Genesis hanno annunciato che il tour “The last domino?”, inizialmente in programma per novembre e dicembre 2020 e già rimandato alla primavera 2021 a causa dell’emergenza Coronavirus, è posticipato.

La tournée, che segnerà il ritorno in concerto di Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford dal “Turn it on again: the tour” del 2007, prenderà il via il prossimo 15 settembre e vedrà il trio fare tappa prima a Dublino e poi in diverse città del Regno Unito. La serie di show si concluderà il 13 ottobre dopo le tre date in programma alla O2 Arena di Londra.

Oltre a comunicare le nuove date del tour, la band inglese, che sul palco sarà affiancata da Nic Collins, il figlio di Phil, alla batteria, e dal chitarrista e bassista Daryl Stuermer, ha condiviso un filmato delle prove per la sua prossima tournée.

“We’re ready, but the world isn’t... yet!”



Genesis are rescheduling their April UK and Irish tour dates for autumn 2021 in light of the ongoing pandemic. ‘The Last Domino?’ Tour 2021 will now start in Dublin on 15th September.https://t.co/PwtNfBhTOE pic.twitter.com/tWA6NE4cmc — Genesis (@genesis_band) January 22, 2021

Nella clip si vede i tre membri storici dei Genesis - che nel tweet riportato più sopra, per annunciare le nuove date, hanno scritto: "Noi siamo pronti, ma il mondo non lo è... ancora!” - eseguire "Behind the lines”, dall’album “Duke” del 1980.

Come si legge nella didascalia del filmato, riportato di seguito, “tutti i biglietti acquistati in precedenza rimangono validi”.

Ecco il calendario con le nuove date:

15 settembre 2021 - 3Arena, Dublino

16 settembre - 3Arena, Dublino

18 settembre - SSE Arena, Belfast

20 settembre - Utilita Arena, Birmingham

21 settembre - Utilita Arena, Birmingham

22 settembre - Utilita Arena, Birmingham

24 settembre - AO Arena, Manchester

25 settembre - AO Arena, Manchester

27 settembre - First Direct Arena, Leeds



28 settembre - First Direct Arena, Leeds

30 settembre - Utilita Arena, Newcastle

1 ottobre - Utilita Arena, Newcastle

3 ottobre - M&S Bank Arena, Liverpool

4 ottobre - M&S Bank Arena, Liverpool

7 ottobre - SSE Hydro, Glasgow

8 ottobre- SSE Hydro, Glasgow

11 ottobre - O2 Arena, Londra

12 ottobre - O2 Arena, Londra

13 ottobre - O2 Arena, Londra