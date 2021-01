Ernia e i Pinguini Tattici Nucleari insieme sono l’unione di due mondi

Prendi uno dei rapper più forti di nuova generazione, fallo incontrare con una band pop capace, negli ultimi anni, di ritagliarsi spazi giganti, anche in contesti non semplici come quello del Festival di Sanremo, e il risultato è assicurato. Non una semplice collaborazione, ma un vero e proprio incontro tra due mondi apparentemente lontani o meglio che, fino a non molto tempo fa, avrebbero fatto più fatica a collaborare. Eppure, mai come in questo periodo rap e cantautorato-pop stanno andando così d'accordo E non sono gli unici visto che i generi, seguendo un’onda di musica liquida, sono sempre inclini a contaminarsi.

È proprio il caso della nuova versione di "Ferma a guardare",. il brano di Ernia riarrangiato con i Pinguini Tattici Nucleari. Il singolo, già presente nell'album di successo del rapper, "Gemelli", è una canzone d'amore dalla melodia contagiosa e in questa nuova veste si mantiene in perfetto equilibrio tra rap, indie e pop, riuscendo a sintetizzare il meglio dei due mondi e soddisfacendo i gusti musicali di ogni generazione.

Questa nuova versione di "Ferma a guardare" è nata la scorsa estate in modo spontaneo, come hanno raccontato i Pinguini Tattici Nucleari: “Ernia ha fatto la gavetta, come noi, e ci sono molte analogie tra i nostri percorsi, per quanto facciamo generi diversi.

È saltata fuori l'idea di provare a fare qualcosa insieme, di mischiare le nostre rispettive visioni musicali”. Mentre Ernia ha aggiunto: “I Pinguini Tattici Nucleari sono dei veri professionisti, lo sapevo, ma mi è rimasto fortemente impresso come hanno subito preso a cuore la traccia lavorandoci per poter far coesistere le nostre figure artistiche”. Il rapper milanese, dopo il successo della sua hit ."Superclassico", uscita lo scorso giugno, pur mantenendo una fortissima e maggioritaria componente hip hop, continua la strada dell’apertura. Ma non lo fa per piacere a tutti i costi. È un’operazione eseguita con stile e amore per la musica.