Cardi B non ha la patente, allora ci pensa Olivia Rodrigo

La canzone della diciassettenne Olivia Rodrigo "Drivers License" è la prima grande hit pubblicata nel 2021 e sta stabilendo alcuni record di vendita e ascolto.

Per la ragazza che ha origini filippine ma nata in California, si iniziano a portare ingombranti paragoni con l'altro giovane prodigio musicale californiano Billie Eilish. Lasciati da una parte questi discorsi che lasciano, per ora, il tempo che trovano, è certo che la Rodrigo sta incassando il favore e i complimenti di alcuni illustri colleghi.

In una intervista rilasciata alla rivista britannica NME, parlando della sua canzone e del successo che sta avendo ha rivelato: “Tutto il riconoscimento che ha la canzone va oltre i miei sogni più sfrenati. Taylor Swift è il mio idolo come autore e non sarei la metà della donna e della cantautrice che sono oggi senza di lei, mi ha contattato e ha sostenuto la canzone. Ho scoperto l'altro giorno che piace a Lorde e anche ad Halsey, tutte queste persone che ho ascoltato crescendo dicono che gli piace la canzone."

Il nuovo status di Olivia Rodrigo può essere misurato anche riportando un simpatico siparietto avuto via social network con la rapper Cardi B che ha rivelato, giocando con il titolo della canzone, di non avere la patente di guida. In tutta risposta la Rodrigo si offerta di condurla ove desidera.

Cardi ha scritto sul proprio account Twitter: "Proprio come quella ragazza che ha scritto una canzone per avere la patente di guida. Io scriverò una canzone sulla fatica di non avere una patente. Ieri notte volevo davvero il mio McDonald's alle quattro del mattino invece di oggi, ma non potevo, quindi mi sono addormentata affamata."

Olivia le ha risposto: "Ragazza verrò a prenderti e ti porto ovunque tu voglia andare". Al che Cardi B non potuto che replicare: "Yaaayyy !!! Andiamo da McDonald's e mangiamo happy meals!".