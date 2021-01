Olivia Rodrigo prima anche nella classifica USA. Statistiche.

"Driver's licence" di Olivia Rodrigo ha conquistato il primo posto nella classifica statunitense di "Billboard", segnando la miglior prima settimana di streaming per il singolo di un'artista donna - oltre che il record di canzone che ha raccolto il maggior numero di streaming nell'ultima settimana.

Il singolo è stato pubblicato l'8 gennaio, ed è anche il primo numero uno della cantante diciassettenne, attrice e cantautrice cresciuta nella scuola Disney.

La Hot 100 di "Billboard" raccoglie i dati dello streaming (audio e video), airplay radiofonico e vendite.

"Driver's licence" è il 48mo singolo che debutta in testa alla classifica, e (naturalmente) anche il primo del 2021.



Stream, vendite e airplay: "Driver's licence" ha ottenuto 76,1 milioni di stream negli Stati Uniti e ha raccolto 38.000 download, 8.1 milioni di "impressions" radiofoniche.

"Driver's licence" ha debuttato al numero 1 sia nella classifica multigenere dello streaming sia in quella della Digital Songs Sales, arrivando al numero 31 della graduatoria Pop Airplay e al 37 della Adult Pop Airplay.

I 76.1 milioni di streaming nella prima settimana dall'uscita sono il nuovo record per il singolo di un'artista donna effettivamente promosso in radio, nei servizi streaming e in altre piattaforme (il record assoluto appartiene a "WAP" di Cardi B (93 milioni di stream).

Ma va ricordato che "Driver's licence" non è il debutto assoluto di Olivia Rodrigo nella Hot 100 di "Billboard": già era stata due settimane in graduatoria, entrando al numero 90, nel gennaio del 2020, con "All I want" (una canzone della colonna sonora della serie "High School Musical").

La cantante californiana, nata il 20 febbraio del 2003, è anche la più giovane artista ad aver raggiunto il numero uno della Hot 100 di "Billboard", record che precedentemente apparteneva a Jawsh 685 (nato il 5 novembre 2002).