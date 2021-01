Guarda il murale in omaggio a Eddie Van Halen

Robert Vargas sta dipingendo a Los Angeles un gigantesco murale in ricordo di Eddie Van Halen, il chitarrista del gruppo rock dei Van Halen scomparso lo scorso 6 ottobre a causa di un tumore.

Il murale che è posto fuori del Guitar Center di Hollywood sarà ufficialmente inaugurato il prossimo 26 gennaio, nel giorno di quello che sarebbe stato il suo 66esimo compleanno. In una intervista rilasciata alla stazione radio KXFM 104.7 Vargas ha spiegato: "Siamo davvero entusiasti di farlo quel giorno e di donarlo al mondo. Questo sarà il primo murale di Eddie Van Halen negli Stati Uniti, ma soprattutto qui a Hollywood, dove loro si sono fatti le ossa."

Vargas ha tenuto a sottolineare che parte del video musicale di "Panama", classico del repertorio dei Van Halen incluso nell'album del 1984, "1984", venne girato proprio di fronte al negozio.

Wolfgang, figlio del chitarrista e bassista dei Van Halen, ha pubblicato il suo primo singolo solista "Distance", un toccante tributo per il padre. La canzone, dedicata a suo padre è stata scritta prima della sua morte. Racconta Wolfgang Van Halen: "Mentre mio padre continuava a lottare con vari problemi di salute, immaginavo come sarebbe stata la mia vita senza di lui e quanto mi sarebbe mancato. Sebbene questa canzone sia incredibilmente personale, penso che a chiunque riguarda l'idea di avere una perdita profonda nella propria vita".

Wolfgang ha poi rivelato di essere riuscito a suonare "Distance" al padre prima che questi morisse. Così ricorda quel momento davvero emozionante: “Sentì l'idea. La suonai per lui, solo per me e lui. Abbiamo pianto. È stato difficile cantarla e suonarla fino in fondo."