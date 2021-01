C'è chi sarebbe disposto a tutto pur di far parte di una band come i Guns N' Roses. E c'è chi, come Marc Ford, ex chitarrista solista dei Black Crowes, si è concesso il lusso di dire "no" a Axl Rose e compagni per ben due volte. Il musicista ha raccontato di aver ricevuto da parte del gruppo un paio di chiamate, una all'inizio degli Anni '90, quando Izzy Stradlin lasciò, e l'altra all'inizio dei Duemila, quando Axl Rose provò a rimettere in piedi la band.

Ai microfoni del podcast "State of Amorica", Marc Ford, oggi 54enne, ha fatto sapere:

"Mi hanno chiesto di entrare nella band due volte. Una volta quando Axl stava ancora finendo quel disco al quale stava lavorando da non so quanto e l'altra quando stavo per fare il mio album solista 'It's about time', nel 2002".

In entrambi i casi Ford rispedì al mittente la proposta. Poco dopo avrebbe cominciato a collaborare con Ben Harper, che portò alla sua partecipazione in due album del cantautore, "The blind boys of Alabama" e "There will be a light". Nel 2005 sarebbe tornato a suonare con i Black Crowes, dopo che i fratelli Robinson riformarono il gruppo scioltosi tre anni prima.