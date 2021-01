Sembra avvicinarsi sempre di più il ritorno sulle scene di Adele, sparita dai radar discografici da più di sei anni: era il novembre del 2015 quando la diva pop britannica spedì nei negozi il suo terzo album, "25". I rumors legati all'ideale successore del disco di "Hello" non sono mancati, negli ultimi anni. Ma di fatto poco si sa su ciò che la voce di "Someone like you" ha effettivamente per le mani. Il suo ritorno sulle scene discografiche era apparso imminente a fine ottobre, quando Adele è tornata in tv, nello studio del "Saturday Night Live", negli Usa.

Poi la cantante è tornata nel suo silenzio, senza pubblicare nulla. A lanciare nuove indiscrezioni sul nuovo album è ora il conduttore televisivo Alan Carr, che ha fatto sapere di aver ascoltato le canzoni del disco e di esserne rimasto affascinato.

In un'intervista concessa all'edizione britannica di "Grazia", il conduttore e comico britannico ha rivelato:

"Ho ascoltato alcune delle tracce. È sorprendente. Le ho detto: 'Riascoltare la tua voce è come ritrovare un vecchio amico'".

Carr ha aggiunto:

"Ci sono un sacco di persone in classifica che suonano come Adele e tu pensi: 'Uhm, sembra Adele'. E poi quando ascolti di nuovo la sua voce capisci: 'È unica: c'è solo una Adele".

Secondo le ultime indiscrezioni il successore di "25" potrebbe uscire a febbraio.