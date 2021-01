Dr. Dre, gli aggiornamenti sullo stato di salute

Non c’è molta chiarezza sulle effettiva condizioni di salute di Dr. Dre, motore musicale degli inventori del gangsta rap della west coast NWA, mentore di Eminem e produttore miliardario che lo scorso 4 gennaio era stato ricoverato d’urgenza presso il Sinai Medical Center di Los Angeles per un presunto aneurisma cerebrale: benché fosse stato lo stesso artista a tranquillizzare i fan postando un aggiornamento sul proprio canale Instagram il 6 gennaio - assicurando di “stare alla grande” e di essere prossimo alle dimissioni - circolano voci piuttosto contrastanti sul suo quadro clinico.

Secondo TMZ il rapper sarebbe in uno stato “stabile e lucido” ma ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva: stando alla versione riferita dalla testata americana lo staff medico vorrebbe effettuare ulteriori analisi per risalire all’effettiva causa dell’episodio ed evitarne altri in futuro.

Di tenore meno preoccupante è l’aggiornamento che il collega Ice-T ha postato sul proprio canale Instagram ufficiale:

“Ho appena parlato col mio compare Dr. Dre”, ha scritto il già frontman dei Body Count: “Sta bene e si spera che torni a casa presto. Ma continuiamo a pregare per lui per una completa guarigione”.

Nato nel ‘65 a Compton, uno dei sobborghi più difficili di Los Angeles, Andre Romelle Young - questo il nome all’anagrafe dell’artista - nel corso della sua carriera ha vinto sei premi Grammy (l’ultimo, nel 2010, per la produzione dell’album di Eminem “Relapse”): il suo patrimonio personale è stimato in circa 800 milioni di dollari, guadagnati anche grazie alla vendita - effettuata nel 2014 - del suo marchio Beats a Apple per la cifra record di 3 miliardi di dollari.