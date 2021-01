Secondo quanto riportato da diverse testate americame Dr. Dre è stato ricoverato d'urgenza nella serata di ieri, lunedì 4 gennaio. Il rapper e produttore avrebbe sofferto un aneurisma cerebrale e sarebbbe stato portato in ambulanza al Sinai Medical Center di Los Angeles, dove sarebbe stato ricoverato in terapia intensiva. Non è chiara la gravità dell'aneurisma, una patologia che riguarda i vaso arterioso del cervello e che può risultare in una emorragia, che a sua volta può provocare danni gravissimi e/o il decesso.

La notizia è stata confermata dal legale di Dre, che nella nottata ha diffuso un comunicato, poi postato anche sui social media. Il rapper, tramite questa dichiarazione, dice di "stare alla grande"

Grazie alla mia famiglia, agli amici e ai fan per il loro interesse e i loro auguri. Sto alla grande, e sto ricevendo ottime cure dal mio team medico. Presto uscirò dall'ospedale e tornerò a casa. Un ringraziamento speciale a tutti i grandi professionisti medici del Cedars.

Nella notte sono arrivati gli auguri di colleghi come Ice Cube e LL Cool J, il primo a raccontare che il produttore si stava riprendendo

Send your love and prayers to the homie Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj — Ice Cube (@icecube) January 6, 2021