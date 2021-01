Taylor Swift ha pubblicato una deluxe edition di "evermore"

Allo scoccare della scorsa mezzanotte, Taylor Swift ha pubblicato, a sorpresa, sui servizi di streaming, l'edizione deluxe del suo ultimo album, "evermore" (leggi qui la recensione), pubblicato neppure un mese fa. Questa edizione deluxe contiene due brani non presenti nella precedente pubblicazione: "Right Where You Left Me" e "It's Time To Go". Sul canale YouTube della Swift sono stati pubblicati i video lyrics delle due canzoni. Li potete vedere qui sotto.

"Evermore" uscito lo scorso mese di dicembre è stato il secondo album pubblicato dalla 31enne musicista statunitense nel 2020. Il primo, "folklore" (leggi qui la recensione), uscì nel luglio 2020. Entrambi i lavori vedono alla produzione Aaron Dessner dei National e Jack Antonoff, oltre a includere collaborazioni con Justin Vernon dei Bon Iver, le Haim e i National.

Un paio di settimane fa, la Swift presentò così "Evermore": "Per dirla chiaramente, non potevamo smettere di scrivere canzoni. Per cercare di dirla in maniera più poetica, pareva che fossimo ai margini dei boschi folcloristici e avessimo una scelta: voltarci e tornare indietro oppure viaggiare più lontano nella foresta di questa musica. Abbiamo scelto di andare più a fondo. Non l'ho mai fatto prima. Nel passato ho sempre trattato gli album come epoche uniche e passavo alla pianificazione di quello successivo dopo che un album era stato pubblicato. In "folklore" c'era qualcosa di diverso. Nel farlo, mi sono sentita meno come se stessi partendo e più come se stessi tornando. Ho amato l'evasione che ho trovato in questi racconti immaginari/non immaginari."