T. Rex, online i video integrali di due concerti a Londra nel ‘72: guarda

Sono stati resi disponibili in streaming gratuito su YouTube i filmati integrali di due concerti che i T. Rex di Marc Bolan tennero presso l’Empire Pool Wembley - sala oggi ribattezzata SSE Arena - il 18 marzo del 1972: le riprese audio video in alta qualità si riferiscono agli show tenuti nello stesso giorno prima alle 17 e 30 poi alle 20 e 30 presso la struttura, la cui capacità all’epoca era fissata a circa 10mila unità, nata come piscina per i giochi olimpici del 1934.

All’epoca la band considerata progenitrice del glam rock stava vivendo un momento di particolare splendore, con l’album del 1971 “Electric Warrior” trainato in vetta alle classifiche dai singoli “Get It On” e “Jeepster”: in entrambi i set vennero inseriti in scaletta dieci brani, tra hit - “Jeepster”, “Telegram Sam”, “Hot Love” e Get It On - e b-side - “Cadilac” e “Baby Strange”, oltre a un intermezzo acustico composto da “Spaceball Ricochet”, “Girl” e “Cosmic Dancer”, e dall’esecuzione nei bis della cover di Eddie Cochran “Summertime Blues”.

A curare i suoi degli show fu Tony Visconti, storico collaboratore di David Bowie, che per postprodurre le tracce audio si servì dello studio mobile dei Rolling Stones: le riprese furono opera della Apple Films, casa di produzione fondata dal batterista dei Beatles Ringo Starr, grande amico di Bolan. Come osservato sugli stessi canali ufficiali del gruppo, le due riprese effettuate all’Empire Pool Wembley rappresentano ancora oggi gli unici due show ripresi integralmente nella storia del gruppo.