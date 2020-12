Paul McCartney in vetta alla classifica UK dopo 31 anni. Video

Una settimana dopo l’uscita del nuovo album di Paul McCartney, “McCartney III” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso 18 dicembre, il successore di "Egypt Station” ha raggiunto la prima posizione della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito negli ultimi sette giorni, stilata dall’organizzazione britannica Official Charts Company.

Si tratta della prima volta in 31 anni che un disco solista dell’ex Beatle conquista la vetta della UK Official Albums Chart. L’ultimo lavoro discografico di McCartney che ha raggiunto la posizione più alta degli album più venduti nel Regno Unito è stato “Flowers in the dirt”, originariamente pubblicato nel giugno del 1989.

Il 78enne artista britannico ha festeggiato e ringraziato i propri fan per il traguardo raggiunto in un video pubblicato sul canale YouTube Official Chart. Nella clip, riportata più avanti, Paul McCartney ha colto l’occasione anche per augurare buon Natale e ha detto:

“Voglio solo dire buon Natale, felice anno nuovo e un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito a portare il mio disco al numero 1 della classifica degli album".

Nella UK Official Albums Chart, che fa riferimento alla settimana dal 25 al 31 dicembre, il più recente disco consegnato ai mercati da McCartney - ideale terzo capitolo del trittico composto dagli album pubblicati come solista dall’artista inglese nel 1970 e nel 1980, intitolati rispettivamente "McCartney" e "McCartney II - è seguito da “Evermore” di Taylor Swift che, uscito quasi a sorpresa lo scorso 11 dicembre, sette giorni fa aveva conquistato la vetta della classifica degli album nel Regno Unito. Il gradino più basso del podio è, invece, occupato da “Together at Christmas” di Alfie Boe e Michael Ball, pubblicato il 20 novembre.