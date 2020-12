Classifiche, tutte le novità della settimana del 18 dicembre: in UK domina Taylor Swift

La classifica Top Album FIMI Top of the Music della settimana dall’11 al 17 dicembre 2020, che vede al primo posto “7” (leggi qui la nostra recensione) di Ligabue, segnala i seguenti nuovi ingressi:

“D.O.C.” di Zucchero (6)

“Evermore” di Taylor Swift (26)

“Don't worry (Best of 2005-2020)” dei Boomdabash (37)

“Note di viaggio - Capitolo 2: non vi succederà niente” di Francesco Guccini, Mauro Pagani (56)

“Man on the Moon III: The Chosen” di Kid Cudi (57)

“Legend” di Bob Marley & The Wailers (63)

“Malverde” di Disme (67)

“Hours” di MV Killa Yung Snapp (78)

“AM” degli Arctic Monkeys (81)

“(What's the Story) Morning Glory?” degli Oasis (83)

“Stanza Singola” di Franco 126 (88)

“Gimme Some Truth” di John Lennon (91)

“L.P.O.M.” dei Little Pieces Of Marmelade (93)

“Morricone 60” di Ennio Morricone (94)

“Cinema Samuele” di Samuele Bersani (95)

“Hybrid Theory” dei Linkin Park (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è, al sesto posto, “D.O.C.” di Zucchero, di cui è uscita lo scorso 11 dicembre l’edizione deluxe contenente - tra le altre cose - il duetto con Sting, intitolato “September”.

La classifica Top Singoli FIMI Top of the Music della settimana dall’11 al 17 dicembre 2020, che vede “Baby” di Sfera Ebbasta al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“Blue Jeans” di Franco 126 & Calcutta (33)

“Vittoria” di Casadilego (35)

“Ossigeno” di Nitro feat. Vegas Jones (53)

“Willow” di Taylor Swift (70)

“Pasticche” di Villabanks, Linch & Reizon feat. Capo Plaza (80)

“Savage Love (Laxed - Siren Beat) di Jawsh 685 & Jason Derulo (86)

“The Business” di Tiësto (90)

“Whoopty” di CJ (92)

“Guaranà” di Elodie (93)

“Contatto” dei Negramaro (96)

“Roses” di Saint Jhn (97)

“Prisoner” di Miley Cyrus feat. Dua Lipa (99)

“Perfect” di Ed Sheeran (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Blue Jeans” di Franco 126 & Calcutta, alla posizione numero 33.

La classifica Radio Airplay, che vede al primo posto "Contatto" dei Negramaro, segnala come nuovi ingressi:

“Casa a Natale” di Tiziano Ferro (32)

“Vittoria” di Casadilego (48)

“Léon” dei Melancholia (64)

“L'aria sta finendo” di Gianna Nannini (66)

“Fools (Can`t Help Falling in Love)” di Foster feat. Sody (84)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “A casa a Natale” di Tiziano Ferro, alla posizione numero 32.

La classifica Airplay Absolute Beginners degli artisti esordienti più trasmessi in radio della settimana vede al primo posto “Vittoria” di Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

La classifica Billboard Hot 200 degli album, che vede al primo posto “Wonder” di Shawn Mendes, segnala i nuovi ingressi di:

“The White Stripes Greatest Hits” dei White Stripes (33)

“Wish Me Well 3” di YFN Lucci (49)

“Eyes Wide Open: The 2nd Full Album” delle Twice (72)

“Weird!” di Yungblud (75)

“Mariah Carey's Magical Christmas Special (Soundtrack)2 di Mariah Carey (100)

Il più alto fra i nuovi ingressi è “Wonder” di Shawn Mendes, direttamente al primo posto.

La classifica Billboard Hot 100 dei singoli, che vede “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey al primo posto, segnala i nuovi ingressi di:

“On Me” di Lil Baby (30)

“Errbody” di Lil Baby (41)

“Without You” di The Kid LAROI (63)

“Real Shit” di Juice WRLD x Benny Blanco (72)

“Oh Santa!” di Mariah Carey Featuring Ariana Grande & Jennifer Hudson (76)

“Take Me Home For Christmas” di Dan + Shay (88)

“Hallelujah” di Carrie Underwood & John Legend (96)

“Silent Night” di Carrie Underwood (100)



Il più alto fra i nuovi ingressi è “On Me” di Lil Baby, alla trentesima posizione.

La UK Charts album della settimana dal 18 al 24 dicembre 2020, che vede al primo posto “Evermore” di Taylor Swift, segnala i nuovi ingressi di:

“Man on the Moon III: The Chosen” di Kid Cudi (26)

“Live in Extraordinary Times” di James (31)

“Christmas Spectacular - OST” di Katherine Jenkins (36)

“We Will Always Love You” degli Avalanches (39)

“Thats What They All Say” di Jack Harlow (73)

“Sheep Farming In Barnet” di Toyah (99)

Il più alto fra i nuovi ingressi è proprio “Evermore” di Taylor Swift, al primo posto.

La UK Charts singoli della settimana dal 18 al 24 dicembre 2020 che vede al primo posto “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey, segnala i nuovi ingressi di:

“Willow” di Taylor Swift (3)

“Champagne Problems” di Taylor Swift (15)

“No Body No Crime” di Taylor Swift (19)

“Show Out” di Kid Cudi, Skepta, Pop Smoke (37)

“Reminds Me Of You” di Juice Wrld & Kid Laroi (78)

“Your New Boyfriend” di Wilbur Soot (83)

“Tequila Shots” di Kid Cudi (86)

“Be The One” di Rudimental, Morgan, Digga. D, Tike



Il più alto fra i nuovi ingressi è “Willow” di Taylor Swift alla posizione numero tre.

Classifiche: speciale e aggiornamenti continui qui.