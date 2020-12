Roberto Bolle: "Io nei concerti di Vasco Rossi? Ne abbiamo parlato, sì"

Come già raccontato, il nuovo singolo di Vasco Rossi, arriverà il 1° gennaio 2021, con un'anteprima nella nuova edizione di "Danza con me", il programma di Roberto Bolle che andrà in onda su Rai1 la sera di Capodanno, appunto. Oggi si è svolta la conferenza stampa del programma, e il ballerino ha raccontato dettagli inediti della collaborazione:

Il primo nome che è stato annunciato è stato quello di Vasco Rossi che ci regalerà la sua nuova canzone. Vasco ama la danza e ama il teatro, ha anche collaborato con la Scala in passato. C’è questa unione di due mondi diversi che troveranno un punto di incontro che farà sognare tutti. Lo vedrete. Raramente si trovano punti di incontro ideali, di rara bellezza. Il pezzo con Vasco Rossi è stato registrato ad ottobre all’Ansaldo che abbiamo arredato con sculture prese in prestito da scenografie alla Scala. L’abbiamo fatto diventare un luogo magico. Vasco, sì, ballerà con noi, ballerà a suo modo come fa durante i concerti. Noi balleremo davanti a lui e lui davanti a noi. Sono rimasto colpito dalla sua generosità, ha dato il 100% a questo pezzo, non si è tirato indietro. Io nei concerti di Vasco Rossi? Ne abbiamo parlato, sì. Abbiamo parlato della speranza che gli spettacoli, perlomeno in estate, possano riprendere



"Una canzone d’amore... buttata via" è il titolo dell'inedito del rocker di Zocca, che apparirà in TV anche lunedì 28 dicembre alle ore 20.40, su Rai3, per la cerimonia del Premio Tenco 2020, che gli verrà consegnato assieme a Sting.

"Danza con me" giunge invece alla 4° edizione: le sue collaborazioni con il mondo del pop-rock non sono nuove: nelle edizione del 2018, del 2019 e del 2020 aveva "duettato" com Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Sting, Cesare Cremonini, Marracash e Andrea Bocelli.