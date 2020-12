Blind prima di "X Factor": "Ho avuto denunce per furti e risse"

Mentre la sua "Cuore nero", dopo aver conquistato il Disco d'oro alla vigilia della finale di "X Factor", la scorsa settimana, continua a macinare numeri sulle piattaforme di streaming, il rapper perugino Blind - terzo classificato all'ultima edizione del talent di SkyUno, dietro alla vincitrice Casadilego e ai Little Pieces of Marmelade nonostante le previsioni che lo davano per favorito - si racconta a "Le Iene" in un'intervista che andrà in onda questa sera (ore 21.10, Italia1).

Franco Rujan, questo il vero nome del cantante, 20 anni, rivela il suo passato fatto di denunce per furti e risse e parla dei suoi problemi familiari: "Le botte? Si prendono e si danno. Ho avuto varie denunce per furto e risse". Blind parla poi dei suoi rapporti con la musica non rap (gli vengono fatte ascoltare alcune hit pop e rock e lui deve provare a riconoscerle) e anche dell'amicizia con Emma Marrone, che a "X Factor" lo ha voluto nella sua squadra degli Under Uomini, supportandolo dall'inizio alla fine del talent. A Emma, con la complicità de "Le Iene", Blind ha anche voluto fare uno scherzo, che potete guardare in anteprima qui:

Il disco d'esordio di Blind, come quelli degli altri finalisti di "X Factor", Casadilego, Little Pieces of Marmelade e N.A.I.P., è uscito all'indomani della finale del talent, venerdì 11 dicembre. Si intitola proprio "Cuore nero" e contiene alcuni dei brani che Blind ha fatto ascoltare sul palco di "X Factor", da "Affari tuoi" a "Tremo", passando per "Non mi dire di no", "Como habla", "Cicatrici" e "Hola". Tra i produttori anche i romani Frenetik&Orang3, già coach della squadra di Emma.