Playlist di Natale: Natale in Lockdown

Questa è la playlist che:

- non vorremmo mai avere preparato

- che avremmo potuto compilare in primavera invece che imparare a infornare il pane a casa

- che non vorremo ripetere più.

Però c'è anche lei in questo folle e surreale Natale 2020.

Ha una caratteristica: di carole natalizie non ce ne sono. Nemmeno di cover di classici sotto il vischio. Il tema è il maledetto e detestabile lockdown. Un filo rosso che, come qualsiasi altro ambito, ha attraversato il mondo della musica e tutti i suoi generi, come si evince dalla selezione.

E' la playlist di chi ha deciso, legittimamente, che in questo Natale è meglio far finta di niente.

(ma, se ne preferite un'altra: qui tutte le nostre playlist di Natale).



“Amore & Lockdown”, Dr. Testo

“23 Hr. Lockdown”, Yang Yang Twins