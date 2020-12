Led Zeppelin, tre flipper griffati - anche audio

L'azienda Stern Pinball, produttrice statunitense attiva dal 1930, ha presentato tre nuovi modelli di flipper griffati Led Zeppelin - ne ha già in catalogo ispirati a Metallica, AC/DC, KISS e Iron Maiden.



Durante il gioco, i momenti salienti sono sottolineati da strofe e ritornelli di dieci canzoni - le stesse per i tre modelli (Pro, Premium e Limited Edition, ispirate alle copertine e all'iconografia della band):

Good Times Bad Times

Whole Lotta Love

The Song Remains the Same

Rock and Roll

Trampled Under Foot

Ramble On

Kashmir

Immigrant Song

Black Dog

Communication Breakdown

Prezzi? Negli States, il modello Pro costa 6.199 dollari, il modello Premium ne costa 7.799, mentre il modello Limited Edition (500 esemplari) viene via a "soli" 9.199 dollari.

Qui un trailer dei flipper: