Le dieci migliori canzoni dell'anno secondo il "New Musical Express"

Come d'abitudine, anche quest'anno la redazione della rivista musicale britannica "New Musical Express" (ormai più nota come NME) ha comunicato i risultati del referendum fra i suoi giornalisti su quale sia la miglior canzone del 2020. Ecco i risultati, dalla 10 alla 1.

10. The Strokes – ‘Bad Decisions’



9. Phoebe Bridgers – ‘I Know The End’



8. Taylor Swift – ‘The Last Great American Dynasty’



7. Rina Sawayama – ‘XS’



6. Run The Jewels – ‘JU$T’ (feat. Pharrell Williams and Zack de la Rocha)



5. Romy – ‘Lifetime’



4. Arlo Parks – ‘Black Dog’



3. IDLES – ‘Grounds’



2. Dua Lipa – ‘Physical’



1. Cardi B and Megan Thee Stallion – ‘WAP’