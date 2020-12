Michael Jackson, eredi contro HBO: continua la disputa legale

Continua la disputa legale innescata dalla produzione e dalla trasmissione, da parte della rete televisiva HBO, del documentario "Leaving Neverland", che nel 2019 ha fatto molto discutere per come due intervistati accusavano Michael Jackson di scorretti comportamenti sessuali nei loro confronti.

Ieri una corte d'appello statunitense ha dato ragione agli eredi Jackson, che hanno citato in giudizio HBO pretendendo un risarcimento di 100 milioni di dollari, sostenendo che il documentario violava un patto di "non-diffamazione" stipulato 27 anni fa dopo che HBO aveva trasmesso un film-concerto girato durante il tour di "Dangerous".

HBO si è difesa in giudizio sostenendo che la clausola di "non -diffamazione" non può riguardare la disputa in corso, e accusa gli eredi Jackson di cercare di tacitare le vittime di abusi sessuali.

Lo scorso anno un tribunale aveva stabilito che gli eredi Jackson avevano il diritto di portare la discussione a un arbitrato legale; HBO aveva interposto appello, ma ieri un giudice di grado più alto del precedente ha confermato che debba essere un arbitrato legale a dirimere la questione.

HBO sostiene che il patto di "non-diffamazione" non può essere inteso come estensibile a qualunque produzione del network, e che comunque quell'accordo del 1992 è stato ormai ampiamente rispettato negli anni successivi.