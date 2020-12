Magnetic Fields, addio a LD Beghtol

LD Beghtol, performer e cantautore noto per aver collaborato alla realizzazione di “69 Love Songs”, il triplo, sesto album pubblicato dai Magnetic Fields nel 1999, è morto all’età di 55 anni: a darne notizia, per mezzo di un comunicato pubblicato sui canali social ufficiale della formazione i Boston, è stata la stessa band di Stephin Merritt, che non ha specificato le cause della scomparsa.

“Abbiamo appreso ieri, con grande tristezzam della scomparsa del nostro amico e compagno di gruppo LD Beghtol”, si legge nella nota: “Ha cantato in diversi brani del disco, oltre ad averne realizzato le grafiche per le copertine e per i booklet dei tre album. Negli anni, LD aveva collaborato più volte con Stephin Merritt a diversi progetti musicali, inclusi molti concerti divertenti con i Three Terrors, con Dudley Kludt. Ci mancherà”.

Cresciuto a Clarksville, Tennessee, Beghtol si trasferì a New York all’età di trent’anni, dove fondò i Flare - nel 1977 - insieme al chitarrista Damian Costilla.

Alla carriera musicale l’artista affiancò quella di critico, giornalista e grafico, collaborando con prestigiose testate come il Village Voice e Time Out e conducendo il podcast “Uncle LD’s High Bias”.