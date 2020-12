X Factor 2020, le anticipazioni della finale: i duetti coi giudici e gli ospiti

Sono state rese note le canzoni che verranno eseguite nel corso della puntata finale dell’edizione italiana 2020 di X Factor, programmata per il prossimo giovedì 10 dicembre (in diretta su Sky Uno a partire dalle 21 e 15). Nella prima parte della serata i quattro concorrenti rimasti in gara si esibiranno in un duetto con il proprio tutor: i Little Pieces of Marmelade eseguiranno “Veleno” degli Afterhours con Manuel Agnelli, N.A.I.P. “Lollipop” di Mika con lo stesso Mika, Blind - con Emma Marrone - “La fine”, brano originariamente pubblicato da Tiziano Ferro con Nesli, e Casadilego “Stan”, la popolare hit di Eminem con Dido che vedrà la cantante esibirsi con il supporto di Hell Raton.

Successivamente i concorrenti si produrrano in un medley dei brani più riusciti presentati in concorso: i Little Pieces of Marmelade suoneranno “I Am the Walrus” (Beatles), “Bullet With Butterfly Wings” (Smashing Pumpkins) e “Gimme All Your Love” (Alabama Shakes); N.A.I.P. gli inediti “Attenti al Loop” e “Partecipo”, oltre alla cover dei CCCP “Amandoti”; Blind “Bambino/Per me è importante” (inedito su cover dei Tiromancino), e gli inediti “Cicatrici” e “Affari Tuoi”; Casadilego “Kitchen Sink” (Twenty One Pilots), “xanny” (Billie Eilish) e “A case of you” (Joni Mitchell).

Nel corso della manche finale i concorrenti eseguiranno gli inediti: i Little Pieces of Marmelade “One cup of Happiness”, N.A.I.P. “Oh Oh Oh”, Blind “Cuore Nero” e Casadilego “Vittoria”. Ospiti della finale i Negramaro. Il gruppo pugliese è tornato con "Contatto", decimo album della loro carriera. Torna ospite di #XF2020 anche l’artista veneta Madame. Sul palco di X Factor si esibirà proprio insieme ai Negramaro con cui ha realizzato il pezzo "Non è vero niente".