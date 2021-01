David Bowie, cinque apparizioni in spot pubblicitari

David Bowie non si è negato nemmeno alla pubblicità, ed è apparso più volte in "commercial" televisivi - la prima volta già nel 1968. Ecco cinque sue partecipazioni legate a marchi commerciali (nella foto dell'articolo, una pubblicità dello Stylophone usato in "Space Oddity").

Dall'archivio di Rockol - La storia di "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" di David Bowie