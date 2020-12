X Factor 2020, tra gli ospiti della semifinale anche Alberto Ferrari dei Verdena

Il frontman dei Verdena Alberto Ferrari sarà ospite alla prossima puntata della quattordicesima edizione italiana di X Factor, la cui prima messa in onda è programmata per il prossimo giovedì 3 dicembre su Sky Uno: il leader della band di “Valvonauta” eseguirà insieme ai Little Pieces of Marmelade una versione di “Muori delay”, brano incluso dal trio bergamasco nell’album del 2007 “Requiem”.

Tra gli altri ospiti ci saranno il leader delle Storie Tese Elio (che con N.A.I.P. porterà sul palco “La canzone mononota”, brano che la formazione milanese presentò al festival di Sanremo del 2013), Izi (impegnato con Mydrama su “Chic”), Lazza (in duetto con Casadilegno su “Catrame”) e Madame, che eseguirà con Blind “Baby”.

Durante la stessa puntata i concorrenti presenteranno una cover: i Little Pieces of Marmelade proporranno “Gimme all your Love” degli Alabama Shakes, N.A.I.P. “Milano Circonvallazione Esterna” degli Afterhours, Mydrama “Spigoli” di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme, Casadilego “Lego House” di Ed Sheeran e Blind “Come Habla”, inedito realizzato sulla base del brano di Ghali “Good Time”.