Liam Gallagher canta "Hello" per la prima volta dopo 18 anni

Lo scorso mese di ottobre è caduto il venticinquesimo anniversario del secondo album degli Oasis "(What’s the Story) Morning Glory ?", pubblicato nel 1995. Forse per rendere omaggio al disco Liam Gallagher ha eseguito, su BBC Radio 2, per la prima volta in diciotto anni, "Hello", il brano che apre la tracklist.

L'ex cantante degli Oasis la scorsa settimana è stato ospite del programma televisivo britannico Jonathan Ross Show, dove ha presentato dal vivo per la prima volta il suo nuovo singolo natalizio intitolato "All You’re Dreaming Of". Gallagher aveva commentato, presentando la canzone: "E' un instant classic perfetto per questo periodo dell’anno. Considerando l'anno che abbiamo passato, spero che questo brano riporti un po' di amore e speranza tanto necessari. Bing Crosby ne sarebbe stato orgoglioso”.

I proventi ricavati dal brano saranno devoluti in beneficenza a favore di Action For Children. La canzone è il suo primo singolo dalla pubblicazione dell'ultimo album solista, "Why Me? Why Not.” (leggi qui la recensione), nel settembre del 2019.

Il mese scorso, "Wonderwall" – terzo singolo estratto da "(What’s the Story) Morning Glory ?" - è diventata la prima canzone degli anni Novanta a raggiungere un miliardo di stream.

Il prossimo 5 dicembre Liam Gallagher terrà il suo primo concerto in live streaming, intitolato 'Down by the River Thames', sopra un battello sul Tamigi a Londra accompagnato dalla sua band al completo. Annunciando il live ha dichiarato: "Alcune delle canzoni che suonerò non le ascoltate da tanto, tanto tempo”.