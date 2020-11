Eric Clapton e Van Morrison insieme per una canzone anti-lockdown

Anche Eric Clapton è scettico nei confronti delle misure adottate dai vari governi per arginare l’emergenza pandmeica. Lo dimostra realizzando una nuova canzone con Van Morrison, la quarta di fila scritta dal grande autore irlandese per protestare contro le misure in questione. Le prime tre, "No More Lockdown", "Born to Be Free" e "As I Walked Out", dicono già molto partendo dal titolo. Quella nuova, che vedrà ospite Clapton, ovviamente alla chitarra, uscirà il 4 dicembre e si intitolerà "Stand and Deliver". I proventi della canzone andranno al Lockdown Financial Hardship Fund, fondato da Morrison.

Annunciando la canzone, Clapton ha detto: “Mi sconvolge nel profondo vedere quanti pochi concerti stiano andando avanti a causa delle restrizioni del lockdown. Ci sono molti di noi che supportano Van ed i suoi sforzi per salvare la musica dal vivo, è un’ispirazione, un esempio!”. È stato proprio il cantante a dichiarare: “Dobbiamo alzarci ed essere presi in considerazione perché dobbiamo trovare una via d’uscita da questo casino. Non vale la pena pensare all’alternativa. La musica dal vivo potrebbe non riprendersi mai!”.

Morrison, riferendosi al brano, ha aggiunto: “La registrazione di Eric è fantastica e sicuramente verrà apprezzata dai molti che condividono le nostre frustrazioni. È straziante vedere così tanti musicisti di talento privi di un sostegno significativo da parte del governo, ma vogliamo rassicurarli che stiamo lavorando duramente ogni giorno per fare pressioni per il ritorno della musica dal vivo e per salvare la nostra industria“.