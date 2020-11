Massimo Ranieri, per Maradona salta l'esordio dello show in tv: "Sono distrutto"

"Sono devastato da questa notizia. Cercate di capirmi, sono distrutto dal dolore. Ero a teatro quando mi hanno avvisato e mi ha letteralmente segato le gambe. Speravo fosse una fake news. Ora sto pagando lo sforzo fatto ieri di portare a termine la registrazione della terza puntata. Ora devo tornare a teatro e lo faccio con la morte nel cuore": Massimo Ranieri si è collegato solo telefonicamente oggi pomeriggio alla conferenza in streaming, su Zoom, legata alla presentazione del suo show "Qui e adesso", che stasera su Rai3 avrebbe dovuto segnare il suo ritorno in tv, e dell'omonimo nuovo album nei negozi da domani, venerdì 27 novembre. Il cantante partenopeo ha confermato che la prima puntata dello spettacolo, già registrata negli scorsi giorni al Teatro Sestina di Roma, slitta per mandare in onda il documentario "Diego Maradona" di Asif Kapadia, dedicato al compianto calciatore. "È giusto che sia così, bisogna dare spazio a questo genio e campione. Adesso abbiate pietà di me e scusatemi tanto", ha detto Ranieri ai giornalisti collegati in streaming.

La prima puntata di "Qui e adesso" non andrà dunque in onda questa sera, ma giovedì prossimo, 3 dicembre. Nel corso delle puntate dello show, quattro in totale, trasmesse in prima serata su Rai3, Ranieri - 69 anni compiuti lo scorso maggio - presenterà le canzoni del disco nei negozi da domani, frutto della collaborazione con il compositore canadese - ma di origini italiane - Gino Vannelli, dietro hit da discoteca degli Anni '80 come "Black cars" e "Wild horses".

La pagina celebrativa in memoria di Diego Armando Maradona.