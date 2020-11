Martin Gore torna a fare il solista

A pochi giorni dall'entrata dei Depeche Mode nella Rock and Roll Hall Of Fame, Martin Gore annuncia il ritorno da solista: la mente e l'autore principale del gruppo inglese ha pubblicato il nuovo singolo “Mandrill”. La canzone anticipa un EP strumentale di 5 tracce, "The Third Chimpanzee" in uscita il 29 gennaio, scritto e prodotto da Martin e registrato quest’anno all’Electric Ladyboy a Santa Barbara, California.

Ha raccontato Gore:

Il primo brano che registrai, aveva un sound che non era umano. Sembrava quasi derivasse da un primate. Decisi di chiamarlo “Howler” come la scimmia. Dopodiché, quando arrivò il momento di dare un nome all’EP, ricordai di aver letto ‘The Rise and Fall of the Third Chimpanzee’. Aveva senso chiamarlo così, dato che l’EP era per un terzo prodotto da scimpanzé.

L'ep arriva a 5 anni da "MG", che fu la terza prova del chitarrista, compositore e co-fondatore dei Depeche Mode dopo "Counterfeit²" del 2003, preceduto dall'EP dell''89 "Counterfeit e.p."