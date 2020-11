Taylor Swift ha iniziato a reincidere i suoi vecchi dischi (e attacca Scooter Braun)

Continua la lotta tra Taylor Swift e Scooter Braun: il manager (Justin Bieber, tra gli altri) e la cantante sono impegnati da un anno in una battaglia sul possesso del catalogo dagli esordi fino a "Reputation". Braun nel 2019 ha acquisito la Big Machine, l'etichetta di Nashville che scoperto, messo sotto contratto e lanciato la cantante. La Big Machine detiene la proprietà dei master, le registrazioni originali della cantante: acquisendoli, Scooter Braun ha preso possesso della musica di Taylor Swift. contro la sua volontà.

Ieri, con un post sui social Taylor Swift ha raccontato due nuovi importanti capitoli della saga.

Il primo: Scooter Braun non è più proprietario del catalogo, venduto per 300 milioni di dollari al fondo di investimento Shamrock Holdings. La Swift ha raccontato che inizialmente il suo team era entrato in contrattazione con Braun, ma ha abbandonato dopo che le è stato chiesto di firmare un "accordo di segretezza blindato: non avrei mai potuto dire un'altra parola su Scooter Braun a meno che non fosse positiva". Secondo la Swift, Braun avrebbe impedito alla Shamrock Holdings di mettersi in contatto con la Swift fino ad accordo concluso: "Questa era la seconda volta che la mia musica veniva venduta a mia insaputa", ha commentato la Swift, che ha spiegato che inizialmente sperava di poter collaborare con i nuovi proprietari, ma ha perso ogni speranza dopo avere appreso che Braun continuerà a guadagnare dal catalogo.

La seconda notizia è che Taylor Swift ha iniziato a reincidere la sua vecchia musica, come aveva promesso, e come è finalmente e legalmente autorizzata a fare: