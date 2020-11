Brian Welch dei Korn ha distrutto una canzone di Justin Bieber

Tutto vero. Brian Welch dei Korn ha inciso una cover di Justin Bieber. Il 50enne chitarrista della band nu metal statunitense pubblicherà il prossimo 12 febbraio "Perfectly preserved", il nuovo album del suo progetto parallelo ai Korn, Love and Death. E dentro c'è una rivisitazione di una canzone originariamente portata al successo dal cantante canadese salito alla ribalta nel 2010 - appena 16enne - con la hit "Baby".

La canzone in questione è "Let me love you", brano inciso da Bieber nel 2016 insieme al francese DJ Snake per l'album d'esordio di quest'ultimo, "Encore". La versione originale, scritta dagli stessi Dj Snake (vero nome William Sami Étienne Grigahcine) e Bieber insieme ad hitmaker come Andrew Watt, Ali Tamposi, Brian Lee e Louis Bell, tra i collaboratori delle principali popstar del momento, da Camila Cabello a Post Malone passando per Cardi B, Ellie Goulding, Miley Cyrus, Beyoncé e Christina Aguilera - insomma quanto di più distante ci sia dai Korn - era una canzoncina pop che mi schiava tropical house e elettronica. Come l'avrà rifatta Brian Welch? Il chitarrista lo ha anticipato in una recente intervista a "Earache Podcast":