Franco Battiato a 45 giri: "Sembrava una serata come tante" / "Gente" (1969)

1969 - SEMBRAVA UNA SERATA COME TANTE / GENTE (45 giri, Philips)

Con una copertina che è il negativo di quella del precedente singolo (uno scatto di Franco seduto a gambe incrociate), il nuovo 45 giri comprende sul lato A una nuova composizione firmata Battiato/Logiri: "Sembrava una serata come tante".

La canzone riesce finalmente a distaccarsi dai toni leggeri delle precedenti e offre un delicato arpeggio di chitarra contornato da un tappeto di percussioni. Il testo, più particolareggiato del solito, si sofferma ad analizzare l'inizio della fine di un amore: lei sembra felice di avere partecipato a una serata con lui, ma in realtà è già distante, presa da altri pensieri e altri incontri. In questo clima Battiato si mostra finalmente convincente e sincero. Nell'enfatico ritornello, che descrive la scoperta dello sguardo assente di lei, l'orchestra rallenta e Battiato canta tutto il suo struggimento. Poi si placa ma di nuovo si impenna maestosa nella risoluzione finale (“Se non avessi avuto / l’orgoglio che c’è in me / non ti avrei detto sì / chiediamola qui”) a cui fa seguito una coda classicheggiante. Una sfortunata esibizione televisiva di Franco alle prese con l'orchestra che sbaglia clamorosamente la tonalità di questo brano spingerà il nostro a serie decisioni sul suo futuro musicale.

"Gente". La canzone più raffinata che Battiato abbia interpretato fino a questo momento, firmata da Logiri e da Giovanni Bonoldi. Poggiata su piano e chitarra acustica la voce del nostro riflette sulla malinconia e senso di solitudine (anche in mezzo a molte persone) che accompagna la fine di un rapporto. L'orchestra è discreta e la melodia si muove ampia e lieve. Un pezzo autunnale che per una volta avvicina Franco ai suoi miti cantautorali francesi.

Fabio Zuffanti

Il testo è tratto da "Franco Battiato: Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019" di Fabio Zuffanti, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.