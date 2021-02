Franco Battiato a 45 giri: "E più ti amo"

1965 - PRIMA O POI / E PIÙ TI AMO (45 giri allegato alla rivista “Nuova Enigmistica Tascabile”)

Il 27 marzo 1965 esce un secondo singolo di Francesco, al quale viene data la possibilità di scegliere da solo il pezzo da cantare. Battiato opta per "E più ti amo" di Alain Barrière, brano originariamente intitolato "Plus je t’entends" e interpretato in italiano dal francese Alain Barrière nel 1964 su testo di Gino Paoli. Questa volta Battiato finisce nel lato B mentre la facciata principale è coperta da Ezio De Gradi e dalla sua "Prima o poi" (di Amurri, Pallavicini e Ferrari).

La canzone francese è un pallino del Battiato di questo periodo (passione che non si affievolirà nel corso del tempo); tale predilezione è evidente in questa interpretazione, affrontata con rispetto della versione originale, alla quale Francesco aggiunge sfumature melodrammatiche tipicamente italiane.

Ancora una volta stupisce il tono caldo della sua voce che rende maggiormente sui toni medio/bassi, piuttosto che sui registri alti. La copertina riporta la foto di un'anonima chitarra su uno sfondo floreale. Fiori e canzone torneranno molti anni dopo, quando Battiato re-interpreterà "E più ti amo" in "Fleurs 2" (2008).

Fabio Zuffanti

Il testo è tratto da "Franco Battiato: Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019" di Fabio Zuffanti, pubblicato da Arcana, per gentile concessione dell'autore e dell'editore. (C) 2020 Lit edizioni s.a.s.