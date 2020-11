Vasco Rossi, sul nuovo album subito un comunicato ufficiale

Il rilancio da parte del rocker di Zocca, via social, della notizia - già anticipata negli scorsi mesi - di un nuovo album in cantiere e gli aggiornamenti relativi alle lavorazioni dell'ideale successore di "Sono innocente" hanno mandato su di giri i fan, che da sei anni aspettano un altro disco di inediti di Vasco. Tanto da spingere il suo ufficio stampa a redigere un vero e proprio comunicato ufficiale sul disco, che non ha ancora chiaramente né un titolo né una data d'uscita (la prima anticipazione arriverà il 1° gennaio del 2021, come annunciato nelle scorse settimane).

Il comunicato - firmato naturalmente dalla sua storica portavoce Tania Sachs - è stato pubblicato sia sul sito web ufficiale di Vasco sia sui suoi canali social ufficiali e fa il punto della situazione su cosa bolle in pentola in casa Rossi:

Sono pieni di allusioni, veri e propri spoiler gli ultimi post di Vasco …e a buon intenditor.. C’è tanta energia in questi giorni in studio “Quando c’è una motivazione, io vado come un treno” dice Vasco Questo lockdown per fortuna non gli impedisce di “capolavorare", anche se con pochissime persone alla volta, da una a tre persone al massimo come vogliono le regole di sicurezza. C’è chi ci deve essere però quando scende in studio a cantare i suoi nuovi brani… Dopo aver dato, in anteprima straordinaria, la notizia che la sua nuova canzone uscirà il 1 gennaio 2021 - Capodanno ..con Vasco - e aver messo non poca eccitazione negli animi dei suoi followers, le fotografie che ha postato ultimamente lo ritraggono a turno con Pepsy Romanoff, il regista, che ormai fa parte della storia e ha già qualche ottima idea per il video della nuova canzone.. con Celso Valli, produttore e arrangiatore della parte ballad dei suoi album, con Vince Pastano che si occupa invece di produrre la parte rock dell’album, suggerendo suoni colori strumenti. In tutte compare Nick, Nicola Venieri sempre sul pezzo al banco mix, registra ogni passaggio del lavoro su di un brano e lo mette in una chiavetta ..che arriva a Vasco per la sua valutazione finale. Attualmente Vasco è ancora nella fase artistica di alcuni brani “Uno l’ho finito di scrivere l’altro giorno, ero sfinito ma soddisfatto... sta venendo benissimo” ha confidato l’altro giorno al suo staff. Altri invece sono già in dirittura finale. Il nuovo album c’è e sta prendendo forma… Arrivare Vivi Sani Lucidi fino al 2021, l’anno della Rinascita! Stay tuned".

L'ultimo album di inediti di Vasco Rossi è appunto "Sono innocente", uscito nei negozi nell'autunno del 2014, sei anni fa. Nella discografia del rocker mai un intervallo così lungo tra un disco e il suo successore. In questi ultimi anni, però, Rossi non ha certo lasciato a secco i suoi fan, tra dischi dal vivo, raccolte e singoli come "La verità" e "Se ti potessi dire". Nel frattempo, è tornato a indossare i panni di autore per altri: nel 2019 Emma ha inciso la sua "Io sono bella", quest'anno Irene Grandi - che in passato interpretò le vaschiane "La tua ragazza sempre" e "Prima di partire per un lungo viaggio" - ha portato in gara al Festival di Sanremo "Finalmente io", classificandosi nona nella classifica finale.