Dua Lipa presto giocatrice di calcio in un videogioco

Stando ad alcune indiscrezioni emerse in questi giorni in rete e riprese da New Musical Express, il prossimo aggiornamento del più recente capitolo di FIFA, popolare videogioco di calcio sviluppato da EA Sports, offrirà ai giocatori di schierare in campo personaggi che avranno le sembianze di noti calciatori e personalità non appartenenti al mondo calcistico. Tra i nuovi volti che sarà possibile sbloccare prossimamente e utilizzare nella modalità di gioco “Volta Football” di FIFA 21, ci sarà Dua Lipa, cantautrice britannica di origini albanesi-kosovare che ha pubblicato il suo più recente album, “Future Nostalgia” (leggi qui la nostra recensione), lo scorso 27 marzo.

In a new update for @EASPORTSFIFA’s #FIFA21, you can play as Dua Lipa! pic.twitter.com/AFNvHwkrU2 — Dua Lipa News (@dlipanews) November 12, 2020

Oltre alla versione computerizzata della voce di “Physical”, la quale ha presentato a fine agosto una versione remixata del suo ultimo disco, “Club Future Nostalgia”, con collaborazioni con - tra gli altri - Madonna e Missy Elliot, grazie alla patch in dirittura d’arrivo il ventottesimo capitolo del simulatore calcistico di Electronic Arts includerà anche quella di DJ Snake, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, Joel Embiid, Fred e David Beckham.

With the latest #FIFA21 title update, @EASPORTSFIFA added some celebrity faces for #VOLTA21: 👀



🔹️ David Beckham#FUT21 #FIFA21 pic.twitter.com/J82nVTXQox — FIFA 21 Updates - ⚽️ (@FIFA21Updates) November 12, 2020

Dua Lipa è, in qualche modo, già presente all’interno del mondo di FIFA 21. Il remix della sua canzone “Love Is Religion” di The Blessed Madonna, contenuto in “Club Future Nostalgia”, è incluso nella colonna sonora (disponibile - per esempio - su Spotify a questo indirizzo) del più recente capitolo della serie del videogioco sviluppato da EA Sports.

Recentemente la popstar ha annunciato le nuove date della sua tournée europea di Dua Lipa, già precedentemente posticipata a causa dell’emergenza Coronavirus. Il tour a supporto del disco “Future Nostalgia” farà tappa nel nostro Paese il 12 ottobre 2021, in occasione del concerto in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano).