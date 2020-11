Bernard Sumner: 'Ho avuto il coronavirus'

Ora sta bene, però la paura è stata tanta. Bernard Sumner, l'ex Joy Division poi diventato voce dei New Order, ha rivelato di aver avuto il coronavirus e di essere tutt'ora convalescente, ma in ripresa. Sumner, 64 anni, ha raccontato in un'intervista concessa al "The Current's Morning Show" di essere risultato positivo al test tre settimane fa: "Mi considero fortunato. Me la sono cavata. Un paio di persone che conosco sono morte". Il cantante e chitarrista ha fatto sapere di essere ancora privo di olfatto, mentre gli altri sintomi, dalla stanchezza alla febbre, ora sembrano essere scomparsi. "Ho avuto qualche linea di febbre per quattro giorni, poi è andata via per quattro giorni ed è tornata per altri quattro giorni in forma più grave. Mi sono sentito molto stanco, come dopo una brutta sbornia. Poi è scomparsa pure la stanchezza. Ora sto bene".