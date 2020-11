Aggiornamento: la produzione di "X Factor" ha confermato che Alessandro Cattelan, ancora positivo al coronavirus, sarà costretto a saltare anche la terza puntata, sostituito - come nella precedente - da Daniela Collu.

Chi condurrà la terza puntata di "X Factor"? Se lo stanno chiedendo in queste ore i fan del programma. All'inizio della scorsa settimana Alessandro Cattelan, lo storico volto del talent (prese nel 2011 il posto di Francesco Facchinetti, dopo il passaggio di "X Factor" dal palinsesto di Rai2 a quello di SkyUno, e da allora è in effetti l'unica presenza fissa del cast), ha annunciato di essere positivo al coronavirus. Costretto a fermarsi, è stato sostituito per il secondo live da Daniela Collu, ex blogger, conduttrice radiofonica e autrice televisiva già al timone dell'"Hot Factor", il programma che va in onda subito dopo il talent e che raccoglie i commenti di giudici e concorrenti sulla puntata. L'ufficio stampa di "X Factor" ha diffuso oggi il comunicato stampa relativo al terzo live, che andrà in onda domani sera, con i nomi degli ospiti (Fedez e Purple Disco Machine - leggi anche: Chi è Purple Disco Machine, ospite del terzo live di X Factor) ma non quello del conduttore. Stando a quanto appreso da Rockol, nelle ultime ore Alessandro Cattelan - che non ha condiviso aggiornamenti sulle sue condizioni di salute - si è sottoposto nelle ultime ore ai test per verificare se persiste la positività al tampone e la produzione è in attesa dei risultati. Qualora Cattelan dovesse risultare ancora positivo, sarà costretto a saltare anche questa puntata, sostituito di nuovo da Daniela Collu (che sarà ad ogni modo al timone dell'"Hot Factor").