Queen, la storia di “The Hitman”

Il momento heavy metal di "Innuendo". Verrebbe da dire: l’autore principale naturalmente è May, il depositario del verbo hard rock all’interno dei Queen.

E invece no: ancora una volta il riff principale è di Mercury. Come in "Ogre Battle", per esempio, o come per la chitarra della sezione rock di "Bohemian Rhapsody". E, così come aveva fatto per "Bohemian Rhapsody", Freddie scrisse la parte per chitarra di "The Hitman" componendola alla tastiera. La canzone è grintosa e cattiva, un’evoluzione di "Gimme The Prize", ed è verosimile immaginare che il testo sia stato composto in gran parte da un Mercury ormai accerchiato dalla malattia: quando canta “io sono il sicario, voglio la tua vita, non puoi scappare” è fin troppo facile immaginare a che cosa (e non a chi) Freddie si stia riferendo.



In realtà il brano è di quelli nati da un lavoro collettivo. In origine l’ha scritto Mercury “ma la versione definitiva c’entra proprio poco con l’idea iniziale”, ha spiegato Brian. “I riff sono di Freddie, quando la canzone è stata composta io non ero neppure presente. Sono intervenuto per cambiare la tonalità e modificare qualche nota, in modo da renderla suonabile con la chitarra. Poi, visto che ancora non funzionava, John ha deciso di smontarla e ricostruirla da capo. L’ha cambiata completamente. A quel punto io l’ho suonata nella nuova versione. Quindi abbiamo ‘riempito’ il testo, eseguito i cori e dato una rinfrescata finale”.



Del brano, pubblicato come lato B del singolo "I’m Going Slightly Mad", esiste una versione demo cantata da Brian, con alcune frasi di Freddie (come “Bite like bullet baby!”) in sottofondo, in tipico stile Mercury

Roberto De Ponti

Domani scriveremo di “Bijou”.

I testi sono tratti dal libro di Roberto De Ponti “Queen – Opera omnia”, pubblicato da Giunti, per gentile concessione dell’autore e dell’editore; al libro rimandiamo per la versione integrale dei testi di presentazione delle canzoni di “Innuendo” e di tutti gli altri album dei Queen.