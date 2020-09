Aloe Blacc, ascolta il nuovo singolo "Hold On Tight"

Aloe Blacc ha pubblicato "Hold On Tight", un altro singolo, il terzo, tratto dal suo prossimo album, "All Love Everything", il quinto della sua discografia, che dovrebbe uscire il 2 ottobre. In precedenza il musicista statunitense del nuovo album aveva condiviso i brani "I Do" e "My Way" (guarda qui la versione fatta per Rockol). L'ultimo disco di Blacc, "Christmas Funk", è stato pubblicato nel 2018.

