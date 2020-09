Richard Ashcroft sta lavorando a un disco acustico

Richard Ashcroft ha dichiarato che sta lavorando a un suo prossimo album, rivelando che questo sarà una raccolta in acustico di "alcuni dei migliori brani" della sua carriera.

Parlando con George Godfrey di Radio X, il frontman dei Verve detto: “Sì, in questo momento sono pronto per dare il via a un set acustico di alcuni dei migliori brani... fondamentalmente per spogliarli e metterli a nudo, sarà la mia prossima cosa. Sono entusiasta per questo... Registrerò, sto andando avanti, andando avanti.” Ashcroft non ha però rivelato se il disco conterrà materiale dei Verve oppure se sarà incentrato sui brani della sua carriera solista.

Lo scorso anno Ashcroft ebbe a dire: ''Sarà solo il fisico che mi impedirà di aggiungere il desiderio di esplorare la musica ai miei fan e di godermi il regalo che mi è stato dato. Sono consapevole del fatto che a tante persone non piaccio, una volta che ti senti a tuo agio non piacerai musicalmente al mondo intero. Questo è solo lo yin e lo yang e l'equilibrio della vita.''

Aggiungendo inoltre: "Adoro esibirmi dal vivo. La mia voce è migliore, ho una voce molto più forte ora di quella che avevo, allora sembravo un bambino.”