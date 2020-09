Thelonious Monk: esce (finalmente) "Palo Alto"

Verrà pubblicato il prossimo 18 settembre l'album registrato dal vivo “Palo Alto” del jazzista Thelonious Monk, relativa a un concerto tenutosi il 27 ottobre 1968. L'uscita del disco era stata annunciata una prima volta per il 31 luglio scorso, ma, per motivi non meglio specificati è stata poi posticipata.

Prima che fosse reso noto che l'album era stato posticipato, il singolo "Epistrophy" era stato rimosso dai servizi di streaming. Negli Stati Uniti, secondo quanto riporta Pitchfork, alcune copie fisiche di "Palo Alto" erano già state inviate e vendute in alcuni negozi.

Tracklist:

Ruby, My Dear

Well, You Needn’t

Don’t Blame Me

Blue Monk

Epistrophy

I Love You Sweetheart of All My Dreams