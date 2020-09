Vasco Rossi manda un augurio agli studenti italiani

Sempre molto attivo sul suo canale Instagram, Vasco Rossi non ha mancato di fare gli auguri ai tanti studenti che in Italia sono attesi all'inizio di un anno scolastico che si annuncia quanto mai pieno di incognite e di difficoltà dovute, chiaramente, alla diffusione del Coronavirus che sta incidendo in profondità nelle vite di tutti.

Questa non è una notizia prettamente musicale ma, dato il messaggio quanto mai importante del cantautore di Zocca, vi riportiamo, qui sotto, le sue parole.

“Saluto l'inizio delle scuole con questo scatto del 1959 che ritrae i bambini di Guiglia, piccolo comune ai primi rilievi dell'Appennino modenese, che per recarsi a scuola a valle dovevano attraversare il fiume Panaro con una carrucola. Ogni giorno. Perché la scuola era l'unico ponte per aggrapparsi al futuro. Perché, citando Hugo, «Chi apre la porta di una scuola, chiude una prigione» e condanna l'ignoranza. Buon anno scolastico!”