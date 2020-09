Caetano Veloso: guarda qui il trailer del documentario che sarà presentato al Festival di Venezia

Tra i vari film che saranno presentati alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia 2020, al via domani, mercoledì 2 settembre, c'è anche un documentario tutto dedicato a Caetano Veloso. Il film che racconta la filosofia e la musica del 78enne cantautore e chitarrista brasiliano sarà proiettato in anteprima il 7 settembre. "Narcissus off duty", questo il titolo della pellicola, diretta da Renato Terra e Ricardo Calil, parte dall'arresto del 1968 a causa della sua opposizione alla dittatura militare brasiliana per raccontare come quell'evento ispirò le sue successive composizioni. Ecco qui sotto il trailer del documentario:

