Sanremo: 'Condizioni per la costruzione del Pala Festival'

Il Festival di Sanremo potrebbe presto avere una nuova sede, alternativa all'Ariston. Il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ha annunciato di aver trovato un accordo con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla riqualificazione di piazza Colombo, adiacente al teatro che negli anni è diventato il luogo simbolo del Festival della Canzone Italiana. Accordo che - come riferisce la testata locale Sanremonews - prevede anche la costruzione di un'arena al chiuso, il Pala Festival, che la città e la Rai attendono da tempo: "Ci sarebbero le condizioni per un progetto strategico in piazza Colombo per il Pala Festival. È un progetto che non va contro l'Ariston, ma spero che ci sia anche la collaborazione dei privati. Dobbiamo rafforzarci nei confronti della Rai, non possiamo ogni anno lasciare questi punti interrogativi. Nelle trattative con la Rai questo è stato sempre un punto centrale".

La 71esima del Festival di Sanremo si svolgerà come da tradizione al Teatro Ariston da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021 e segnerà il ritorno sul palco di Amadeus e Fiorello, la coppia d'oro che con le cinque serate dell'edizione di quest'anno ha permesso alla manifestazione di conquistare una media del 54,78% di share e di oltre 10 milioni di telespettatori.