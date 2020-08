U2, Bono e The Edge in Toscana per una giornata di relax: foto

Bono e The Edge degli U2 hanno scelto la Toscana per trascorrere, lo scorso 28 agosto, una giornata di relax. Stando a quanto riportato in un articolo firmato da Simone Dinelli e pubblicato sul Corriere del Fiorentino, il frontman e il chitarrista della band irlandese hanno raggiunto con un elicottero privato una villa nella Lucchesia per concedersi un pranzo a base di piatti locali proposti dallo chef Aurelio Barattini e dallo staff del suo ristorante, l’Antica Locanda di Sesto con sede a Sesto di Moriano - distante circa 10 km da Lucca. Bono e The Edge hanno pranzato assieme ad una ventina di persone del loro entourage e hanno assaggiato un menù composto - ha raccontato Barattini all’edizione locale del Corriere della Sera - “da gazpacho preparato con pomodori freschi raccolti nel giardino della villa, pizza, i nostri spaghettoni con guanciale e pecorino, manzo di pozza e tagliata con fagioli borlotti al forno”. Il quotidiano toscano Il Tirreno ha fatto sapere che le portate del menù “con molti piatti lucchesi e toscani” sono state accompagnate da vini francesi, che il leader degli U2 ha scelto per l’occasione.

Aurelio Barattini ha pubblicato sui profili social del proprio ristorante una foto - riportata qui sopra - che lo ritrae con il suo staff in compagnia di Bono e The Edge. Lo scatto, ora non più disponibile sulle pagine dell’Antica Locanda di Sesto, è stato ripreso - tra gli altri - dal sito italiano dedicato alla band irlandese, U2 Place. Come si può apprendere da un post pubblicato su Twitter, Barattini ha pubblicato su Instagram la fotografia - poi cancellata - con il frontman e il chitarrista degli U2, accompagnata da una didascalia in cui ha scritto: “Grazie Bono e The Edge per la bellissima giornata”.

Lo chef, parlando di Bono e The Edge, ha raccontato al Corriere del Fiorentino: “È stata una esperienza bellissima. Sono persone fantastiche, davvero gentili e disponibili, che amano la Toscana. Avevo già avuto l’onore di lavorare con loro nel 2011 a Los Angeles e quando l’entourage degli U2 mi ha contattato nei giorni scorsi mi ha fatto davvero un piacere enorme constatare il fatto che si fossero ricordati di me”.

Recentemente è stata pubblicata la cover di "Bang a Gong (Get It On)" che gli U2 hanno realizzato insieme a Elton John per l'album tributo al compianto frontman dei T. Rex, “AngelHeaded Hipster: The Songs Of Marc Bolan and T. Rex”, che vedrà la luce il prossimo 4 settembre.