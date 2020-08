Chi è Purple Disco Machine, il DJ dietro alla hit ‘Hypnotized’

Da nove settimane nella classifica stilata dalla FIMI dei singoli più ascoltati c’è il brano “Hypnotized” del DJ tedesco Purple Disco Machine in collaborazione con Sophie And The Giants: la canzone a oggi segna il più grande successo del disc jockey, al secolo Tino Piontek. Intanto, ecco il brano:

Piontek, in arte Purple Disco Machine, è cresciuto nella Repubblica Democratica Tedesca. A sedici anni inizia a mettersi al lavoro sui sintetizzatori e a frequentare la night life di Dresda, la sua città, diventando presto lui stesso uno dei DJ cittadini fino a iniziare a pubblicare, nei primi anni Duemila, le sue prime produzioni. Il debutto discografico arriva nel 2017, dopo diversi EP e singoli. È in quell’anno infatti che Purple Disco Machine pubblica, per Sony Music Entertainment, “Soulmatic”, che resta al momento l’unico album di Piontek.

Quanto ai Sophie And The Giants, la formazione britannica nata nel 2017 è formata da Sophie (voce e chitarra), Chris Hill (batteria), Antonia Pooles (basso) e Toby Holmes (chitarra) e ha all’attivo solo alcuni singoli, come “Runaway” e “The Light”, e l’EP “Adolescence”.