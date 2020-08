Thom Yorke, in Sicilia il matrimonio con l’italiana Dajana Roncione

Riferiscono i principali quotidiani italiani che si svolgerà il prossimo 19 settembre, a Bagheria, nello specifico a Villa Valguarner, il matrimonio tra Thom Yorke e la sua compagna Dajana Roncione. Scrive Repubblica che nell’attesa delle nozze il frontman dei Radiohead e l’attrice siciliana hanno trascorso una vacanza nella Regione che ospiterà anche la cerimonia, nell’isola di Vulcano, parte dell’arcipelago delle Eolie. Ed è sempre il quotidiano romano che racconta che prima della vacanza la voce di “Karma Police” si è recata a Monreale a chiedere la mano di Dajana alla sua famiglia. La cerimonia, laica, accoglierà 120 invitati dopo che l’emergenza sanitaria ancora in corso legata al Covid-19 ha costretto la coppia a sfoltire i 200 invitati originariamente previsti.

L’attrice palermitana e il leader dei Radiohead stanno insieme dal 2016. Prima di conoscere Dajana Thom Yorke era sposato con la sua prima moglie Rachel Owen, dalla quale si era separato nel 2015, un anno prima della morte della Owen. Un’amica di famiglia della futura moglie di Yorke, citata da Repubblica, racconta che l’attrice ha sempre avuto un debole per la band britannica e soprattutto per il suo frontman, al punto che “sin da ragazzina lo diceva che avrebbe sposato quell’uomo”. E ancora: “Impazziva letteralmente per lui e per la sua musica”.

Thom Yorke avrebbe dovuto fare tappa in Italia quest’estate anche come performer, portando nella Penisola insieme a Nigel Godrich e a Tarik Barri il suo spettacolo “Tomorrow’s Modern Boxes”: il live originariamente previsto a Milano nel luglio di quest’anno è stata spostato all’8 luglio 2021, sempre nel capoluogo lombardo, a causa della pandemia da Covid-19. Il titolo del ciclo di live dell’artista è lo stesso del suo secondo capitolo discografico, pubblicato da Yorke nel 2014, a otto anni circa di distanza dall’esordio in solitaria “The Eraser”. L’ultimo album solista del cantante è invece “Anima” - qui la nostra recensione -, del 2019. Poco prima Yorke ha composto la colonna sonora di "Suspiria" di Luca Guadagnino.