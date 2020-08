Jay-Z e Pharrell Williams, ascolta la nuova canzone ‘Entrepreneur’

L’avevano annunciata ieri e da oggi è disponibile all’ascolto: la nuova canzone nata dalla collaborazione tra Jay-Z e Pharrell Williams, “Entrepreneur”, è arrivata e potete ascoltarla qui sotto.

Il rapper e produttore nato a Virginia Beach, autore di “Happy”, ha presentato il brano come un racconto di “quanto sia difficile essere un innovatore nello nostro Paese all’inizio”. Racconta ancora Pharrell Williams, ponendo l’accento sulle disuguaglianze che ancora fanno sentire la loro presenza negli Stati Uniti: “Specialmente per le persone di colore ci sono un sacco di svantaggi sistemici e barriere intenzionali. Come puoi accendere un fuoco, o anche solo sperare che dalla brace scaturisca un fuoco, quanto parti svantaggiato dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione e della rappresentanza?”.

Anche nei giorni successivi alla morte di George Floyd, ucciso lo scorso 25 maggio soffocato dal ginocchio di un poliziotto, Pharrell Williams era intervenuto in favore della comunità afroamericana d’America, denunciando la discriminazione razziale che mai ha abbandonato gli stati a stelle e strisce. L’occasione era stata il Juneteenth, festa nazionale negli Stati Uniti: trovate qui un estratto del suo intervento.

Il rapper di “Big Pimpin’” ha già fatto squadra in passato con Pharrell, che si è occupato ad esempio - insieme, tra gli altri, a Kanye West e Chris Martin dei Coldpaly - della produzione dell’album di Jay-Z del 2006 “Kingdom Come” ma anche del dodicesimo capitolo discografico del rapper, “Magna Carta Holy Grail”, anche in questo caso affiancato da diversi altri produttori, da Travis Scott a Justin Timberlake.