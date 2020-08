Ellie Goulding live in streaming il 26 agosto: qui tutte le info

La nuova piattaforma pay-per-view LIVENow sarà la sede esclusiva del concerto virtuale "Brightest Blue Experience" di Ellie Goulding, in programma mercoledì 26 agosto. L'artista presenterà di fatto dal vivo il suo album "Brightest Blue", appena pubblicato, esibendosi nello storico Victoria and Albert Museum di Londra. Lo spettacolo virtuale in streaming sarà trasmesso in esclusiva su LIVENow in tutto il mondo.

Ellie Goulding eseguirà i brani del suo nuovo album accompagnata da uno speciale ensemble di musicisti e da un ospite molto particolare, che sarà annunciato a breve. L’evento sarà senza pubblico e l'unico modo per guardarlo sarà assicurarsi i biglietti per la trasmissione in live streaming: qui ogni informazione per l'acquisto dei biglietti: https://www.live-now.com/it-it/page/rockol/169050

Lo spettacolo non sarà disponibile on demand ad evento concluso.

LIVENow ha lanciato la sua offerta musicale con il concerto One World Together At Home, a sostegno dei soccorsi Covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nell'aprile 2020, trasmettendo lo spettacolo a oltre 1 milione di appassionati di musica in tutto il mondo, con il concerto che ha raccolto oltre $ 127 milioni per il COVID-19 Solidarity Response Fund.

Il legame con Ellie Goulding vedrà LIVENow Music assicurarsi per la prima volta i diritti globali esclusivi per un evento musicale leader a livello mondiale.

LIVENow è una nuova rete di distribuzione e piattaforma che fornisce soluzioni Pay per view, flessibili per sport dal vivo, concerti, rappresentazioni teatrali e conferenze. LIVENow offre ai fan i migliori contenuti LIVE attraverso la propria piattaforma e una rete di distribuzione in crescita di editori digitali, canali di social media e società di telecomunicazioni.