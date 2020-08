Le voci secondo cui Jim Morrison non era realmente morto portarono a discussioni tra gli altri Doors

A margine di un’intervista per Classic Rock, Robby Krieger ha ricordato come le voci secondo cui il leader dei Doors non era realmente morto portarono a discussioni fra gli altri componenti della band di “L.A. Woman”. Il già chitarrista della band un tempo guidata da Jim Morrison - trovato senza vita il 3 luglio 1971 nella sua vasca da bagno in Rue Beautreillis, a Parigi, e ufficialmente deceduto a causa di un attacco di cuore ma probabilmente per un’overdose di eroina - ha detto la sue sulle teorie secondo cui Morrison non fosse davvero scomparso e ha detto: “Mi piaceva parlare con Ray [Manzarek], e lui diceva sempre: ‘Non sarei sorpreso se Jim ricomparisse’. E io pensavo: ‘Andiamo, amico, non ci crederai sul serio, vero?’ Era una stronzata”. Spiegando poi che le affermazioni di Manzarek, il già tastierista dei Doors scomparso nel 2013, allora fecero arrabbiare il batterista John Densmore, Krieger ha narrato: “Penso che questo abbia portato lui e John in una brutta situazione. John era davvero arrabbiato per questo.”

Ricordando, inoltre, di quando Jim Morrison si trasferì in Francia, l’addetto alle sei corde ha spiegato che gli altri componenti dei Doors non avevano alcuna intenzione di continuare a fare musica senza il loro frontman. “Quando lui andò a Parigi ci aspettavamo che sarebbe tornato a un certo punto. Forse non per mesi o qualcosa, ma quando se ne andò noi continuammo a provare. E abbiamo continuato a scrivere canzoni”, ha raccontato Robby Krieger. Ha aggiunto:

“Ci aspettavamo che sarebbe tornato, perché lui viveva per la musica e parlava sempre di essere un poeta. Ma questo non era mai abbastanza per lui. Doveva stare su un palco. Anche quando era a Parigi andava a suonare in alcuni club e con alcuni ragazzi”.

Pochi mesi dopo la scomparsa del frontman dei Doors, il gruppo ha pubblicato il suo primo album senza Jim Morrison, “Other Voices”, uscito nell’ottobre del 1971 e contenente canzoni interpretate vocalmente da Manzarek o Krieger.