Travis Scott, un inedito per l’ultimo film di Christopher Nolan

Travis Scott è tornato con un nuovo singolo, che vedrà la luce il prossimo 21 agosto. Il brano, dal titolo “The Plan”, fa parte della colonna sonora del più recente film di Christopher Nolan – “Memento” (2000), “The Prestige” (2006), “Inception” (2010), “Interstellar” (2014), “Dunkirk” (2017) -, “Tenent”, una storia di viaggi nel tempo e spionaggio all’alba di una possibile Terza Guerra Mondiale. Il rapper texano l’ha annunciato oggi con un tweet, facendo così sapere a soli due giorni dalla data d’uscita del brano che nel film con, tra gli altri, Robert Pattinson, John David Washington ed Elizabeth Debicki, ci sarà anche lui con la sua musica.

Tra l’anno scorso e quest’anno il rapper di “Astroworld” ha pubblicato numerosi singoli collaborativi, come, tra gli altri, "CHopstix" con Schoolboy Q, “Power is Power” con SZA e The Weeknd, “Antisocial” con Ed Sheeran e "TKN" con Rosalia. Dal punto di vista discografico invece l’artista è fermo al suo terzo capitolo discografico, “Astroworld”, datato 2018, giunto sul mercato a circa due anni di distanza dal precedente “Birds in the Trap Sing McKnight”.