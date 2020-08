Il pop italiano canta i classici Disney per supportare la Croce Rossa

Da Francesco Sarcina de Le Vibrazioni a Francesca Michielin, passando per Noemi, Michele Bravi, Naomi Rivieccio di "X Factor" (supportata da Fedez, arrivò seconda nel 2018 dietro al rapper Anastasio) e altri artisti che si andranno ad aggiungere nelle prossime settimane. Il pop italiano canta i classici Disney e lo fa per una buona causa: supportare la Croce Rossa nell'emergenza Covid-19. Il progetto - battezzato Disney Magic Moments - consiste in una collezione di video in cui gli artisti interpretano i loro preferiti tra i brani tratti dalle colonne sonore dei film Disney, con lo scopo di contribuire all'iniziativa "Il tempo della gentilezza" della Croce Rossa Italiana, che da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria ha potenziato i servizi a favore delle persone più vulnerabili come la consegna a domicilio dei farmaci e della spesa, la distribuzione di pacchi alimentari e buoni spesa e il supporto psicologico: le performance musicali sono pubblicate sul sito DisneyMagicMoments.it e i video sono preceduti da un messaggio che invita gli utenti a visitare il sito della Croce Rossa Italiana. Il leader della band di "Vieni da me" interpreta "Romeo, er mejo der Colosseo", da "Gli Aristogatti". Francesca Michielin ha scelto "Riflesso", da "Mulan", mentre Noemi "Il cerchio della vita", da "Il re leone". Michele Bravi canta "Ricordami (Solo)", da "Coco". Naomi Rivieccio "La mia voce" da "Aladdin".

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link

Caricamento video in corso Link